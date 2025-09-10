Курсът на еврото за 10 септември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Fitch Ratings повиши прогнозата си за глобалния растеж за годината
Прогнозата за растежа в еврозоната е ревизирана в посока нагоре
Според курса на БНБ едно евро се продава за 1.95583 лева.
Еврото поскъпва минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.
Единната европейска валута се котира за 1,1714 долара към 09:10 часа българско време, или с 0,06 на сто над нивото на вчерашното затваряне.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1744 долара за евро.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Прогнозата за растежа в еврозоната е ревизирана в посока нагоре
Конкурентът на Мъск увеличи богатството си със 70 млрд. долара