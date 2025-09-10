Нова компания започна да се търгува на Борсата

Компанията е учредена съвместно от Българска фондова борса

Българска фондова борса даде официален старт на търговията с акциите на „ИПО Растеж“ АД по време на церемония по биене на камбана днес. Събитието отбелязва следващата фаза, след едно от най-успешните първични публични предлагания на пазара за последните години, съобщават от БФБ. На 30 юли дружеството набра максимално обявения праг от 11,55 млн. лв. при 10,50 млн. акции, като предлагането беше презаписано. Това е второто успешно IPO на основния пазар на Борсата през 2025 г.

Повече за компанията

„ИПО Растеж“ е учредена съвместно от Българска фондова борса и осем водещи инвестиционни посредници с цел да подпомага нови първични и последващи предлагания на българския капиталов пазар. Подкрепата от дружеството може да достига до 30% от конкретно IPO/емисия, но без да надхвърля 20% от активите – подход, който ограничава риска и позволява диверсифициран портфейл и по-широк набор от подкрепени бизнес проекти.

По време на аукциона на IPO-то бяха реализирани над 160 сделки, като в предлагането се включиха както институционални, така и индивидуални инвеститори – сигнал за широка пазарна подкрепа и засилен интерес към нови емисии. Новото дружество е част от дългосрочната стратегия за развитие на българския капиталов пазар: да предоставя механизъм за финансиране на динамични и перспективни компании, както и да предоставя дава възможност на инвеститорите да участват в техния растеж.

