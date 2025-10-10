1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
Последвайте ни
1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 10 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 10 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се повиши леко в сутрешната междубанкова търговия в петък, показват данни на германски финансови платформи, предаде БТА.

Единната валута се търгуваше за 1,1572 долара, което е ръст от 0,11 на сто спрямо нивото на затваряне от предходния ден. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс от 1,1611 долара за едно евро.

Курсът на еврото за 9 октомври 2025 г.

По-рано през деня еврото се понижи до 1,15635 долара, оставайки близо до двумесечното си дъно, достигнато в четвъртък. Валутата е напът да се обезцени с около 1,5 на сто за седмицата – най-големия ѝ спад от 11 месеца насам, след като политическата нестабилност във Франция оказа натиск върху пазарните нагласи, предаде Ройтерс.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата