Курсът на еврото за 10 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се повиши леко в сутрешната междубанкова търговия в петък, показват данни на германски финансови платформи, предаде БТА.

Единната валута се търгуваше за 1,1572 долара, което е ръст от 0,11 на сто спрямо нивото на затваряне от предходния ден. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс от 1,1611 долара за едно евро.

По-рано през деня еврото се понижи до 1,15635 долара, оставайки близо до двумесечното си дъно, достигнато в четвъртък. Валутата е напът да се обезцени с около 1,5 на сто за седмицата – най-големия ѝ спад от 11 месеца насам, след като политическата нестабилност във Франция оказа натиск върху пазарните нагласи, предаде Ройтерс.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN