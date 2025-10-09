1 USD
1.68215 BGN
Петрол
65.91 $/барел
Bitcoin
$122,420.0
Последвайте ни
1 USD
1.68215 BGN
Петрол
65.91 $/барел
Bitcoin
$122,420.0
БГ Бизнес Курсът на еврото за 9 октомври 2025 г.

Курсът на еврото за 9 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се понижи минимално в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира за 1,1639 долара или надолу с 0,1 на сто спрямо нивото на затваряне от вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1627 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата