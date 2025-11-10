Курсът на еврото за 10 ноември 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Еврото отбеляза незначителен спад спрямо долара по време на сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови сайтове, предава БТА.

Общата европейска валута се търгува на ниво от 1,1559 долара, което представлява понижение от 0,03 на сто. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс от 1,1561 долара. Доларът се обменя за 0,8670 евро.

