BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69175 BGN
Петрол
64.16 $/барел
Bitcoin
$106,332.0
Последвайте ни
1 USD
1.69175 BGN
Петрол
64.16 $/барел
Bitcoin
$106,332.0
БГ Бизнес Това е стоката, която българите поръчват най-много онлайн

Това е стоката, която българите поръчват най-много онлайн

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

През 2024 г. все повече потребители се възползват от интернет за поръчка на различни услуги

Над 3 млн. българи вече пазаруват онлайн. Данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през 2024 г. онлайн пазаруването продължава да бъде част от ежедневието на все повече българи. Но коя е стоката, която най-много българи поръчват?

Стоки, поръчвани онлайн

Най-често купуваните стоки по интернет през 2024 г. са дрехи, обувки и аксесоари – 78,9% от лицата, пазарували онлайн през последните три месеца на 2024 г., са направили подобна покупка. Това потвърждава тенденцията, че модата продължава да е водещ сектор в електронната търговия.

Следващите по популярност категории са:

  • Спортни стоки (без облекло) – 32,7%
  • Козметика, продукти за красота и здраве – 32,7%
  • Доставки от ресторанти и заведения за бързо хранене – 32,0%
  • Битова електроника и домакински уреди – 20,8%
  • Компютри, таблети, мобилни телефони и аксесоари – 20,7%
  • Лекарства, хранителни добавки и витамини – 19,3%
  • Храни и напитки от магазини и онлайн платформи (вкл. храна за домашни любимци) – 17,1%
  • Печатни книги, вестници и списания – 16,4%

По-нисък, но все пак значим дял имат поръчките на детски играчки и принадлежности (15,4%), мебели и стоки за дома (14,5%), както и почистващи и хигиенни продукти (11,3%).

По-редки са онлайн покупките на велосипеди, мотопеди, коли и части (6,9%) и музика и филми на физически носители (3,0%). Категорията „други стоки“ също заема съществен дял – 20,8%, което показва разширяване на спектъра на онлайн търговията.

Поръчах Bugatti от Alibaba за 000, получих реплика от пяна

Услуги, поръчвани онлайн

През 2024 г. все повече потребители се възползват от интернет за поръчка на различни услуги. Най-популярните са: Наемане на място за настаняване – 38,0%м; ;Транспортни услуги (билети за автобус, самолет, влак, наем на превозно средство) – 34,8%; Билети за културни и други събития – 29,3%; Абонаменти за интернет или мобилна телефонна услуга – 24,8%

Сред по-специфичните услуги се открояват:

  • Филми, сериали и спортни събития като стрийминг услуга – 19,0%
  • Софтуер за изтегляне – 7,4%
  • Музика като стрийминг услуга – 8,5%
  • Приложения, свързани със здраве и фитнес – 6,0%
  • Абонаменти за комунални услуги (електричество, вода, отопление и др.) – 6,1%

По-малък интерес се наблюдава към електронни и аудио книги (5,3%), игри за сваляне и виртуални елементи (5,0%), както и към онлайн новинарски сайтове и списания (1,9%) или игри като стрийминг услуга (1,8%).

Интересно е, че други приложения (напр. за изучаване на езици, навигация или прогноза за времето) имат относително висок дял – 11,1%, което отразява дигитализацията на ежедневните навици.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата