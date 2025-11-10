Това е стоката, която българите поръчват най-много онлайн

През 2024 г. все повече потребители се възползват от интернет за поръчка на различни услуги

Над 3 млн. българи вече пазаруват онлайн. Данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през 2024 г. онлайн пазаруването продължава да бъде част от ежедневието на все повече българи. Но коя е стоката, която най-много българи поръчват?

Стоки, поръчвани онлайн

Най-често купуваните стоки по интернет през 2024 г. са дрехи, обувки и аксесоари – 78,9% от лицата, пазарували онлайн през последните три месеца на 2024 г., са направили подобна покупка. Това потвърждава тенденцията, че модата продължава да е водещ сектор в електронната търговия.

Следващите по популярност категории са:

Спортни стоки (без облекло) – 32,7%

Козметика, продукти за красота и здраве – 32,7%

Доставки от ресторанти и заведения за бързо хранене – 32,0%

Битова електроника и домакински уреди – 20,8%

Компютри, таблети, мобилни телефони и аксесоари – 20,7%

Лекарства, хранителни добавки и витамини – 19,3%

Храни и напитки от магазини и онлайн платформи (вкл. храна за домашни любимци) – 17,1%

Печатни книги, вестници и списания – 16,4%

По-нисък, но все пак значим дял имат поръчките на детски играчки и принадлежности (15,4%), мебели и стоки за дома (14,5%), както и почистващи и хигиенни продукти (11,3%).

По-редки са онлайн покупките на велосипеди, мотопеди, коли и части (6,9%) и музика и филми на физически носители (3,0%). Категорията „други стоки“ също заема съществен дял – 20,8%, което показва разширяване на спектъра на онлайн търговията.

Услуги, поръчвани онлайн

През 2024 г. все повече потребители се възползват от интернет за поръчка на различни услуги. Най-популярните са: Наемане на място за настаняване – 38,0%м; ;Транспортни услуги (билети за автобус, самолет, влак, наем на превозно средство) – 34,8%; Билети за културни и други събития – 29,3%; Абонаменти за интернет или мобилна телефонна услуга – 24,8%

Сред по-специфичните услуги се открояват:

Филми, сериали и спортни събития като стрийминг услуга – 19,0%

Софтуер за изтегляне – 7,4%

Музика като стрийминг услуга – 8,5%

Приложения, свързани със здраве и фитнес – 6,0%

Абонаменти за комунални услуги (електричество, вода, отопление и др.) – 6,1%

По-малък интерес се наблюдава към електронни и аудио книги (5,3%), игри за сваляне и виртуални елементи (5,0%), както и към онлайн новинарски сайтове и списания (1,9%) или игри като стрийминг услуга (1,8%).

Интересно е, че други приложения (напр. за изучаване на езици, навигация или прогноза за времето) имат относително висок дял – 11,1%, което отразява дигитализацията на ежедневните навици.

