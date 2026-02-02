BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото за 1 февруари 2026 г.

Курсът на еврото за 1 февруари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се остава стабилен спрямо този на долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1861 долара, отчитайки минимално повишение от 0,06 на сто спрямо нивото на затваряне от петък. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1919 долара долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

