Курсът на еврото за 1 февруари 2026 г.

Курсът на еврото се остава стабилен спрямо този на долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1861 долара, отчитайки минимално повишение от 0,06 на сто спрямо нивото на затваряне от петък. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1919 долара долара.

