Курсът на еврото за 2 септември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Лесно достъпно устройство помага на крадците на коли
Малкото Bluetooth устройство може да се използва и за злонамерени цели
Еврото се продава за 1.95583 лева.
Курсът на еврото спрямо щатския долар се понижи в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната европейска валута се котира за 1,1698 долара към 09:19 ч. българско време, което е понижение от 0,0794 на сто спрямо затварянето на търговията вчера, пише БТА. Зелените пари бяха в серия от разпродажби през последните пет търговски сесии, като вчера доларовият индекс се понижи до най-ниското си ниво от 28 юли.
Лъскавият блясък по витрините се оказа фасада, зад която изчезнаха милиони
Основна причина за промените са продължаващите сътресения от наложените от САЩ мита