Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар се повишава в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1798 долара към 08:42 часа българско време, или с 0,12 на сто над равнището при затварянето на търговията вчера, когато еврото отстъпи заради медийни публикации, че президентът на ЕЦБ Кристин Лагард може да напусне поста си преди края на мандата, пише БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1845 долара за едно евро. 

