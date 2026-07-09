Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на еврото и долара за 9 юли 2026 г.
Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната валуте се търгува за 1,1433 долара или нагоре с 0,15 на сто спрямо нивата при затваряне на търговията вчера.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1404 долара за едно евро, пише БТА.