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77.2 $/барел
Bitcoin
$62,131.0
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 9 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 9 юли 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валуте се търгува за 1,1433 долара или нагоре с 0,15 на сто спрямо нивата при затваряне на търговията вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1404  долара за едно евро, пише БТА. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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