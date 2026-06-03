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87.84 $/барел
Bitcoin
$66,763.8
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 3 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 3 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1616 долара, или с 0,16 на сто под нивото при затваряне на вчерашната търговия. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1646 долара в понеделник, пише БТА.

Спрямо останалите основни валути еврото се движи възходящо. Единната европейска валута поскъпва с 0,05 на сто спрямо британската лира и с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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