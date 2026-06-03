Курсът на еврото и долара за 3 юни 2026 г.

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1616 долара, или с 0,16 на сто под нивото при затваряне на вчерашната търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1646 долара в понеделник, пише БТА.

Спрямо останалите основни валути еврото се движи възходящо. Единната европейска валута поскъпва с 0,05 на сто спрямо британската лира и с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк.