Курсът на еврото и долара за 3 юни 2026 г.

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Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се разменя за 1,1616 долара, или с 0,16 на сто под нивото при затваряне на вчерашната търговия.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1646 долара в понеделник, пише БТА.
Спрямо останалите основни валути еврото се движи възходящо. Единната европейска валута поскъпва с 0,05 на сто спрямо британската лира и с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк.
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