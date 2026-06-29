Курсът на еврото и долара за 29 юни 2026 г.

Американският долар остава стабилен в началото на седмицата и е напът да отчете най-силното си месечно представяне от близо година на фона на напрежението в Персийския залив и очакванията за ключовите данни за пазара на труда в САЩ.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от основни валути, се повиши слабо до 101,36 пункта и се насочва към месечен ръст от 2,5 на сто, което би било най-голямото му повишение от юли миналата година.

Вниманието на инвеститорите остава насочено към развитието на конфликта между САЩ и Иран. След размяна на остри изявления през уикенда двете страни се договориха да прекратят ответните атаки и да проведат среща в Катар във вторник. Въпреки това крехкото примирие продължава да поражда несигурност на пазарите.

Цените на петрола се повишиха, след като нови удари отново затрудниха транспортирането на енергийни суровини през Ормузкия проток, което засили търсенето на долара като валута убежище.

Еврото се търгуваше почти без промяна на ниво 1,1387 долара, след като миналата седмица достигна най-ниското си равнище от 13 месеца спрямо американската валута. В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1401 долара.

Единната европейска валута се насочва към месечен спад от 2,3 на сто срямо американския си конкурент.