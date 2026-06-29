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Свят Южна Корея обяви инвестиции за над 576 млрд. долара в чипове и AI

Южна Корея обяви инвестиции за над 576 млрд. долара в чипове и AI

Свят

bTV Бизнес екип

Каква е мащабната стратегия?

Южна Корея представи мащабна стратегия за развитие на производството на полупроводници и изкуствения интелект, а президентът И Дже-мьон обяви инвестиции за над 576 млрд. долара през следващите години с участието на водещите технологични компании в страната, предадоха Reuters и Bloomberg, цитирано от БТА.

Президентът заяви, че страната трябва да запази лидерската си позиция в производството на чипове и да изгради основите на икономиката на изкуствения интелект.

Снимка: iStock

В телевизионното представяне на проекта участваха и ръководителите на Samsung Electronics и SK Hynix, които са двата най-големи производители на чипове за памет в света.

По думите на президента двете компании и техните доставчици ще инвестират общо 800 трилиона вона (около 518 млрд. долара) за изграждането на четири нови завода за производство на полупроводници в югозападната част на страната.

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Освен това местните власти в град Куанджу и провинция Южна Джеола ще вложат между 5 и 20 трилиона вона, а още 81 трилиона вона ще бъдат инвестирани в клъстер за опаковане на чипове в района на Чунчон, близо до Сеул.

Чиповете с висока пропускателна способност (HBM), произвеждани от „Самсунг Електроникс“ и „Ес Кей Хайникс“, са сред ключовите компоненти за системите с изкуствен интелект и са в основата на глобалния бум в сектора.

Според информация на вестник „Кориа Икономик Дейли“ компаниите подготвят инвестиции в размер до 2000 трилиона вона за период от десет години. Освен новите заводи за производство на чипове се предвиждат инвестиции в центрове за данни, роботика и технологии за изкуствен интелект.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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