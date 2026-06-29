„Хората са хора навсякъде“: Как се печелят клиенти от световния пазар?

„Човешкият фактор става все по-значим, защото ролята на добрите специалисти става все по-важна“, отбелязва основателят на Matrix Digital - Виктор Вутов

Digital4Sofia 2026 събира на едно място десетки компании, предприемачи и експерти от различни сфери на бизнеса и технологиите. Сред участниците е Matrix Digital – една от най-големите независими агенции за дигитален маркетинг в България. Нейният основател Виктор Вутов за влиянието на технологиите върху бизнеса и за предизвикателствата, пред които са изправени компаниите в дигиталната ера.

Според Вутов първата среща с нов клиент е ключова, защото често компаниите идват с предварително формулирано решение, което не винаги отговаря на реалните им нужди. „Основната ни задача е да разберем каква в действителност е целта на бизнеса“, подчертава той. По думите му най-важното е да се задават правилните въпроси и внимателно да се изслуша клиентът, за да стане ясно какво всъщност се стреми да постигне.

Компанията работи с клиенти на различни пазари, включително в България, Гърция и Южна Африка. Въпреки спецификите на всяка държава, Вутов смята, че основните принципи остават едни и същи. „Хората са хора навсякъде“, казва той и допълва, че успехът идва чрез добро проучване, внимателна подготовка и ясна стратегия. След това процесът се развива стъпка по стъпка, а при разминаване между очакванията и реалното поведение на потребителите е необходима бърза адаптация.

Говорейки за влиянието на изкуствения интелект, Вутов е категоричен, че човешкият фактор не губи значението си, а напротив. „Човешкият фактор става все по-значим, защото ролята на добрите специалисти става все по-важна“, отбелязва той. Според него AI постепенно поема голяма част от оперативните задачи, което освобождава време за стратегическо мислене и вземане на по-добри бизнес решения.

По отношение на най-честите грешки в дигиталната среда Вутов посочва, че компаниите често или предприемат твърде много действия прекалено рано, или прилагат правилните стратегии, но в недостатъчен мащаб. В резултат те не успяват да видят реалния ефект от усилията си и пропускат възможности за растеж.

А ако трябва да бъдат откроени най-важните показатели за успех в дигиталния маркетинг, според основателя на Matrix Digital те са пределно ясни: „Приходи, разходи и съотношението между приходи и разходи.“ Именно тези три метрики най-точно показват дали една дигитална стратегия носи реална стойност за бизнеса и подпомага неговото развитие.

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