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Свят До всички българи с имоти в Гърция: Въвежда се нов данък

До всички българи с имоти в Гърция: Въвежда се нов данък

Свят

bTV Бизнес екип

Длъжни ли сме да плащаме, ако имотът не се ползва?

Гърция въвежда нов данък върху недвижимите имоти, пише БНР. При голяма част от собствениците данъците ще се повишат от началото на следващата година.

Как ще се изчислява новият данък?

Снимка: bTV

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Новото изчисление ще бъде свързано с площта на имота, цената на зоната, където се намира и възрастта на сградата. Таксата ще бъде включена директно към сметката за ток, което гарантира бързо плащане от страна на собствениците. Ако имотът не се ползва, се подава информация до общината и се начислява малка част от реалната сума. Има възможност новият данък да расте в зависимост от нуждите на общината.

Добре е собствениците на имоти да се обърнат към финансовите експерти в общините, за да се информират какви ще им са задълженията от началото на следващата година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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