Курсът на еврото и долара за 27 март 2026 г.

Еврото поевтинява минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара – с леко намаление от 0,09 на сто. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1539 долара. Спрямо другите водещи световни валути еврото повишава курса си - с 0,02 на сто спрямо британската лира до 0,8652 бр. лири и с 0,08 на сто до 0,9176 франка.

