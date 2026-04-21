Курсът на еврото и долара за 21 април 2026 г.

Курсът на еврото се понижава спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1773 долара или с 0,12 на сто под нивото си при затварянето на пазара вчера.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1760 долара за евро, пише БТА.