БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 17 февруари

Курсът на еврото и долара за 17 февруари

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара се понижава минимално в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предаа БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1840 долара към 09:20 часа българско време, или с 0,08 на сто под равнището при затварянето на търговията вчера. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1855 долара за едно евро.

