Курсът на еврото и долара за 27 юли 2026 г.

Еврото поскъпна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута добави 0,36 на сто спрямо щатския долар до 1,1411 долара за едно евро. В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1377 долара спрямо 1,1392 долара в четвъртък. Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,11 на сто до 0,8546 евро за лира, а спрямо швейцарския франк – с 0,1 на сто до 0,9280 франка за евро.