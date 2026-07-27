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БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 27 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 27 юли 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото поскъпна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута добави 0,36 на сто спрямо щатския долар до 1,1411 долара за едно евро. В петък Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1377  долара спрямо 1,1392 долара в четвъртък. Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,11 на сто до 0,8546 евро за лира, а спрямо швейцарския франк – с 0,1 на сто до 0,9280 франка за евро.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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