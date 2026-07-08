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Петрол
75.22 $/барел
Bitcoin
$63,049.8
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 8 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 8 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валуте се търгува за 1,1423 д. или нагоре с 0,06 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1433 долара за едно евро. 

Еврото засилва леко позициите си и спрямо британската лира  - с 0,04 на сто до 0,8548 бр. лири, и спрямо японската йена - с 0,10 на сто до 185,22 йени. Спрямо швейцарсккият франк еврото отстъпва с 0,07 на сто до 0,9219 шв. франка.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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