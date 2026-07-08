Курсът на еврото и долара за 8 юни 2026 г.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валуте се търгува за 1,1423 д. или нагоре с 0,06 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1433 долара за едно евро.

Еврото засилва леко позициите си и спрямо британската лира - с 0,04 на сто до 0,8548 бр. лири, и спрямо японската йена - с 0,10 на сто до 185,22 йени. Спрямо швейцарсккият франк еврото отстъпва с 0,07 на сто до 0,9219 шв. франка.