Курсът на еврото и долара за 8 юни 2026 г.

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Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.
Единната валуте се търгува за 1,1423 д. или нагоре с 0,06 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1433 долара за едно евро.
Еврото засилва леко позициите си и спрямо британската лира - с 0,04 на сто до 0,8548 бр. лири, и спрямо японската йена - с 0,10 на сто до 185,22 йени. Спрямо швейцарсккият франк еврото отстъпва с 0,07 на сто до 0,9219 шв. франка.
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