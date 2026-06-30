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72.99 $/барел
Bitcoin
$59,419.3
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 30 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 30 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото отслабна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Единната валута се разменя за 1,1404 долара или с 0,2 на сто под нивото на затварянето на вчерашната сесия.

В същото време еврото поевтинява спрямо британската лира - с 0,1 на сто до 0,8611 лири за евро, както и с 0,07 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9221 франка за евро, но остана без промяна спрямо японската йена - на ниво 185,007 йени за евро. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1406 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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