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79.54 $/барел
Bitcoin
$66,048.6
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 16 юни 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 16 юни 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се понижава минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1579 долара или с 0,13 на сто спрямо затварянето на търговията вчера.  Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1607 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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