Курсът на еврото и долара за 16 юни 2026 г.

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Курсът на еврото се понижава минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се разменя за 1,1579 долара или с 0,13 на сто спрямо затварянето на търговията вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1607 долара.
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