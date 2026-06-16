Курсът на еврото и долара за 16 юни 2026 г.

Курсът на еврото се понижава минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1579 долара или с 0,13 на сто спрямо затварянето на търговията вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1607 долара.