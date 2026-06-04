Курсът на еврото и долара за 4 юни 2026 г.

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За 1 година златото поскъпна с над 60%, доларът поевтиня с 13%
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Курсът на еврото нарасна леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута се разменя за 1,1611 долара или с 0,1 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1614 долара спрямо 1,1649 долара във вторник.
Единната европейска валута поскъпва с 0,04 на сто спрямо британската лира, отспъпва с 0,01 на сто спрямо швейцарския франк и запазва ниво в сравнение с японската йена.
През 2025 г. са задържани 9237 фалшиви банкноти у нас
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Разпределено върху цялата му кариера, това означа средно 922 долара в секунда