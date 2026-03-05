Курсът на еврото и долара за 5 март 2026 г.

Курсът на еврото се понижи спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Еврото загуби 0,3 на сто до 1,1594 долара за евро към 10:15 ч. българско време. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1649 долара за едно евро.

Спрямо швейцарския франк еврото губи 0,15 на сто до 0,9055 франка, спрямо британската лира - 0,01 на сто до 0,8699 бр. лири за евро, а спрямо японската йена - 0,14 на сто до 182,44 йени за едно евро.

