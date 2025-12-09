Курсът на долара за 9 декември 2025 г.

Доларът се продава за 1.6781 лева към днешна дата.

Единната европейска валута се котира за 1,1641 долара, или 0,04 на сто над нивото на затваряне вчера. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1655 долара.

