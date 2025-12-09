Курсът на долара за 9 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Сърбин ще поеме ръководството на BMW
Договорът му като главен изпълнителен директор е до 2031 г.
Доларът се продава за 1.6781 лева към днешна дата.
Единната европейска валута се котира за 1,1641 долара, или 0,04 на сто над нивото на затваряне вчера. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1655 долара.
Той е посетил едни и същи дестинации над 70 пъти за две години
Най-силно увеличение на цените се наблюдава между 2021 и 2022 година