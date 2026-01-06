Курсът на долара за 6 януари 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Към днешна дата доларът се продава за 1,1664 лева.
Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,10 на сто до 1,1736 долара.
Спрямо швейцарския франк единната валута се котира нагоре с 0,07 на сто до 0,9287 франка за едно евро, спрямо британската лира поскъпването е минимално - с 0,01 на сто 0,8659 лири, а спрямо японската йена - с по-значителните 0,09 на сто до 183,46 йени за едно евро.
