BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
Курсът на долара за 6 януари 2025 г.

Курсът на долара за 6 януари 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,1664 лева

Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,10 на сто до 1,1736 долара. 

Спрямо швейцарския франк единната валута се котира нагоре с 0,07 на сто до 0,9287 франка за едно евро, спрямо британската лира поскъпването е минимално - с 0,01 на сто 0,8659 лири, а спрямо японската йена - с по-значителните 0,09 на сто до 183,46 йени за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

