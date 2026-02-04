Курсът на долара за 4 февруари 2026 г.

Еврото поскъпна спрямо долара с 0,08 на сто до 1,1829 долара за едно евро. Eвропейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1801 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN