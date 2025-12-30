Курсът на долара за 30 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,66227 лева.

Единната валута се разменя за 1,1777 за долар, което е повишение с 0,01 на сто спрямо нивата на затваряне от вчера. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1766 долара за едно евро.

