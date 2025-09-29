1 USD
Курсът на долара за 29 септември 2025 г.

Курсът на долара за 29 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1.67566 лева

Единната европейска валута се котираше за 1,1727 долара към 10:50 часа българско време днес или с 0,3 на сто над стойността си от закриването на петъчната сесия. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1672 долара за еврo.



