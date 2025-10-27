Курсът на долара за 27 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1.68432 лева.

Еврото се разменя за 1,1622 щатски долара тази сутрин към 9:54 часа българско време, или с 0,04 на сто под стойността си при закриването в петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1612 долара.

