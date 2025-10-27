1 USD
БГ Бизнес Курсът на долара за 27 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 27 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1.68432 лева

Еврото се разменя за 1,1622 щатски долара тази сутрин към 9:54 часа българско време, или с 0,04 на сто под стойността си при закриването в петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1612 долара.

