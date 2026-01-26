Курсът на долара за 26 януари 2026 г.

Кой е най-добрият Google Pixel телефон за покупка?
Единната европейска валута се разменяше за 1,1856 долара, пише БТА.
Спрямо японската йена повишението е с 0,21 на сто до 186,74 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто до 0,9215 франка за едно евро.
Единната европейска валута поскъпва и спрямо британската лира - с 0,06 на сто до 0,8675 лири за едно евро.
