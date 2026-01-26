BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 26 януари 2026 г.

Курсът на долара за 26 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Единната европейска валута се разменяше за 1,1856 долара, пише БТА.

Спрямо японската йена повишението е с 0,21 на сто до 186,74 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто до 0,9215 франка за едно евро.

Единната европейска валута поскъпва и спрямо британската лира - с 0,06 на сто до 0,8675 лири за едно евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

