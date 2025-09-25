Курсът на долара за 25 септември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1.66369 лева.

Еврото се котира за 1,1747 долара към 9:58 часа българско време, което спад с 0,1 на сто спрямо курса на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1756 долара за еврo.

