БГ Бизнес Курсът на долара за 25 септември 2025 г.

Курсът на долара за 25 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1.66369 лева. 

Еврото се котира за 1,1747 долара към 9:58 часа българско време, което спад с 0,1 на сто спрямо курса на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1756 долара за еврo.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

