БГ Бизнес Курсът на долара за 23 декември 2025 г.

Курсът на долара за 23 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,66524 лева

Единната валута се разменя за 1,1781 дагоре, което е повишение с 0,21 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1745 долара за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

