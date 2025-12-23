Курсът на долара за 23 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,66524 лева.

Единната валута се разменя за 1,1781 дагоре, което е повишение с 0,21 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1745 долара за едно евро.

