Курсът на долара за 22 януари 2026 г.

Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1739 долара.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се покачи в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, но остана под 1,17 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменя за 1,1693 долара към 09:40 часа българско време тази сутрин, или с 0,1 на сто над нивото си от снощи.

