БГ Бизнес Курсът на долара за 22 януари 2026 г.

Курсът на долара за 22 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1739 долара.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко се покачи в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, но остана под 1,17 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменя за 1,1693 долара към 09:40 часа българско време тази сутрин, или с 0,1 на сто над нивото си от снощи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

