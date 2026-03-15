Най-богатият турчин печели богатството си от гръцко кисело мляко

От имигрант до милиардер

Бумът в потреблението на кисело мляко в Съединените щати през последните години изведе един турски имигрант до върха на световния бизнес. 53-годишният предприемач Хамди Улукая, основател и собственик на компанията Chobani, се нареди сред милиардерите благодарение на огромния успех на своята марка кисело мляко.

Според последни данни на Forbes, богатството на Улукая вече достига около 13,5 милиарда долара. Това го прави най-богатият човек в Турция.

Момчето от мандрата

Снимка: en.wikipedia.org

Улукая е израснал в кюрдско семейство, занимаващо се с млекопроизводство в Турция, и е отглеждал овце. В крайна сметка той напуска университета, за да учи политически науки в Анкарския университет.

Той емигрира в САЩ през 1994 г., за да учи английски език в северната част на щата Ню Йорк, район, който му напомня за малките земеделски села в Източна Турция. Със заем от Администрацията за малък бизнес той купува стар завод за кисело мляко там през 2005 г. и разработва рецепта, вдъхновена от неговото наследство.

Той започва да продава киселото си мляко през 2007 г. През 2023 г. Chobani реализира продажби за над 2 милиарда долара.

От 2009 година насам продажбите на Chobani се увеличават пет пъти, превръщайки марката в най-продаваното кисело мляко в Съединените щати. Днес компанията държи около 17% от пазара, като дори изпреварва дългогодишния лидер Yoplait и вече е удвоила неговия пазарен дял.

Производствените мащаби на компанията също са впечатляващи – фабриките на Chobani произвеждат приблизително 1,5 милиона килограма кисело мляко на ден.

Експерти от индустрията също подчертават мащаба на този успех. Сам Хамадех, главен изпълнителен директор на консултантската фирма PrivCo, коментира:

„Растежът на Chobani е наистина доста поразителен.“

Снимка: en.wikipedia.org

Историята на Хамди Улукая е пример за това как предприемаческият дух и правилният момент на пазара могат да превърнат една идея в глобален бизнес успех – дори в индустрия, толкова традиционна като производството на кисело мляко.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN