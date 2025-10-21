Курсът на долара за 21 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,6781 лева.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1631 щатски долара тази сутрин към 9:50 часа българско време или с 0,09 на сто под стойността си при закриването на вчерашната търговия. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1655 долара.

