Курсът на долара за 21 януари 2026 г.

Във вторник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,172 долара долара.

По изчисления на Ройтерс щатският долар се задържа близо до най-ниските си нива от около три седмици спрямо еврото и швейцарския франк. Натискът върху американската валута последва разпродажби на американски активи, след като заплахите на Белия дом, свързани с Гренландия, засилиха несигурността на пазарите. Продажбите обхванаха както валутния пазар, така и акциите на Уолстрийт и държавните облигации на САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN