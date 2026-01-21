BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1728 BGN
Петрол
62.91 $/барел
Bitcoin
$89,943.9
Последвайте ни
1 USD
1.1728 BGN
Петрол
62.91 $/барел
Bitcoin
$89,943.9
БГ Бизнес Курсът на долара за 21 януари 2026 г.

Курсът на долара за 21 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Във вторник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,172 долара долара.

По изчисления на Ройтерс щатският долар се задържа близо до най-ниските си нива от около три седмици спрямо еврото и швейцарския франк. Натискът върху американската валута последва разпродажби на американски активи, след като заплахите на Белия дом, свързани с Гренландия, засилиха несигурността на пазарите. Продажбите обхванаха както валутния пазар, така и акциите на Уолстрийт и държавните облигации на САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата