Курсът на долара за 20 януари 2026 г.

Курсът на долара за 20 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Единната европейска валута се разменяше за 1,1672 долара към 09:26 часа българско време тази сутрин, или с 0,2 на сто над нивото си от снощи, предава БТА.

В понеделник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1631 долара.

В същото време индексът на щатския долар, следящ курсът на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, продължи да спада и достигна най-ниско ниво от 12 януари в азиатската търговия тази сутрин. Заплахите с мита от страна на Белия дом към Европейския съюз относно бъдещето на Гренландия предизвикаха масова разпродажба на американски акции и държавни облигации, допълва Ройтерс.

