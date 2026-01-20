Курсът на долара за 20 януари 2026 г.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1672 долара към 09:26 часа българско време тази сутрин, или с 0,2 на сто над нивото си от снощи, предава БТА.

В понеделник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1631 долара.

В същото време индексът на щатския долар, следящ курсът на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, продължи да спада и достигна най-ниско ниво от 12 януари в азиатската търговия тази сутрин. Заплахите с мита от страна на Белия дом към Европейския съюз относно бъдещето на Гренландия предизвикаха масова разпродажба на американски акции и държавни облигации, допълва Ройтерс.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN