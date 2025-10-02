Курсът на долара за 2 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,66823 лева.

Еврото се котираше за 1,1737 долара към 09:44 часа българско време, или с 0,05 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия. Американската валута се стабилизира след като Върховният съд на САЩ блокира на този етап нареденото от президента Доналд Тръмп уволнение на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв в процес, който се наблюдава от пазарите заради възможното му отражение върху независимостта на централната банка на САЩ, предаде БТА.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1724 долара за еврo.

