1 USD
1.66823 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$118,852.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 2 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 2 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,66823 лева.

Еврото се котираше за 1,1737 долара към 09:44 часа българско време, или с 0,05 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия. Американската валута се стабилизира след като Върховният съд на САЩ блокира на този етап нареденото от президента Доналд Тръмп уволнение на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв в процес, който се наблюдава от пазарите заради възможното му отражение върху независимостта на централната банка на САЩ, предаде БТА.

Най-богатият човек в света е на половината път до първия трилион в историята

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1724 долара за еврo.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

