Курсът на долара за 2 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Човекът, който вдигна Лукойл "на крака", се отказа от всичко: Той спечели милиарди
Той е роден в Украйна, но живее в Монако
Към днешна дата доларът се продава за 1,6794 лева.
Единната европейска валута се котира за 1,1613 долара, което е с 0,03 на сто над нивото на затваряне вчера. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1566 долара в петък.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Той е роден в Украйна, но живее в Монако
България ли е най-евтината страна за покупка на цигари?
Шофьорите сами си вкарват автогол и често плащат повече