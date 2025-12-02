Курсът на долара за 2 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,6794 лева.

Единната европейска валута се котира за 1,1613 долара, което е с 0,03 на сто над нивото на затваряне вчера. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1566 долара в петък.

