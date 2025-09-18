Курсът на долара за 18 септември 2025 г.

Доларът към днешна дата се продава за 1.6523 лева.

Еврото се котира за 1,1787 долара към 09:08 часа българско време, което е с 0,26 на сто по-малко в сравнение с края на вчерашната търговия, когато продължи да се движи в близост до най-високите си нива за последните 3 години.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1837 долара за евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN