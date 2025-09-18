Европейска дестинация поставя нов туристически рекорд през август

Очакванията са туристическият поток да се запази почти до края на ноември

Кипър постигна исторически връх през август, отбелязвайки рекорден брой туристически посещения, които за пръв път надхвърлят 600 000, съобщи Статистическата служба на страната. След изключително активния летен сезон, хотелиерите на острова предвиждат силна есенна активност, като очакванията са туристическият поток да се запази почти до края на ноември, предава БНР.

Снимка: Istock.com

Броят на туристите, предпочели Кипър за своята лятна почивка през най-натоварения месец – август, се е увеличил с 8,5% в сравнение със същия период на предходната година. Международните летища на острова са обслужили над 4 милиона пътници от началото на 2025 г. Данните показват, че туристическият поток за първите осем месеца на годината бележи ръст от 10% спрямо предишния рекорд през 2024 г., като общият брой посещения вече надхвърля 3 милиона.

Водещ пазар за туризма през август остава Великобритания – близо една трета от всички туристи идват оттам. Следват я Израел и Полша като основни източници на чуждестранни посетители. Според Кипърската хотелиерска асоциация, след постигнатите летни рекорди през юли и август, есенният сезон започва с положителни очаквания и нов тласък за туристическия сектор. Средната заетост на хотелите за септември и октомври достига 80%, като оптимизъм буди и развитието през ноември.

Хотелиерите подчертават, че резервациите за идните месеци са на високи нива. Кипър върви към утвърждаване като целогодишна туристическа дестинация. В някои курорти сезонът тази година ще продължи до средата или дори до края на ноември. От бранша допълват, че към момента се наблюдава силен интерес от страна на местни и чуждестранни инвеститори към строителството на нови хотели.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN