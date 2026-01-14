BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
Последвайте ни
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
БГ Бизнес Курсът на долара за 14 януари 2025 г.

Курсът на долара за 14 януари 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Единната европейска валута поскъпва незначително с 0,01 на сто до 1,1648 долара за евро, предава БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1654 долара спрямо 1,1692 долара вчера, сочат данни, публикувани на страниците на ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата