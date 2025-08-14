Курсът на долара за 14 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Tesla подготвя навлизане на автономни таксита в Ню Йорк
Компанията вече набира персонал
Към днешна дата доларът се продава 1,67008 лева.
Курсът на еврото спрямо долара в четвъртък се колебае на ниво около 1,1703 щатски долара, малко под достигнатия в сряда връх от 1,1730 долара.
Биогоривата биха могли да покрият до 30% от настоящото потребление на гориво
Страната има няколко вида пенсии