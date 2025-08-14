Курсът на долара за 14 август 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава 1,67008 лева.

Курсът на еврото спрямо долара в четвъртък се колебае на ниво около 1,1703 щатски долара, малко под достигнатия в сряда връх от 1,1730 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN