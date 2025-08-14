1 USD
Курсът на долара за 14 август 2025 г.

Курсът на долара за 14 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава 1,67008 лева.

Курсът на еврото спрямо долара в четвъртък се колебае на ниво около 1,1703 щатски долара, малко под достигнатия в сряда връх от 1,1730 долара. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

