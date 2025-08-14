Пенсия от 1200 евро нагоре: Какви са условията да се пенсионирате в Австрия?

Страната има няколко вида пенсии

Докладът за миграцията за 2020 г. показа, че от общото население на Австрия чужденците съставляват близо 19 процента, което означава, че всеки четвърти жител има миграционен произход. Сред тях най-многобройни са германците, следвани от румънците, сърбите и турците. В страната обаче живеят и немалко българи.

Според данни на статистическата служба на Австрия към 2023 г. българите в страната са 38 469. Най- много са сънародниците ни във Виена – 22 552, следвани от тези в Тирол – 2 965 и Долна Австрия – 3041. Почти всички те чакат австрийска пенсия. Единственото условие е да са работили в Австрия минимум 15 години.

Условия за пенсиониране в Австрия

Възрастовата граница за австрийската пенсия се движи както навсякъде по света и е различна за жените и мъжете, като същите права важат и за нашите граждани, които са работили в Австрия години наред и са плащали осигуровки. Мъжете могат да се пенсионират на 65 години, докато жените в момента -с 5 години по-малко, което би трябвало да се изравни до 2033 г.

И за двете групи условието за получаване на редовна пенсия е да са били осигурени в тази страна минимум 15 години, или 180 месеца.

Както в Германия, и в Австрия няма определена минимална пенсия. Има обаче „минимални суми“, за които австрийските власти „помагат“ на своите граждани. Например, необвързани хора, които получават по-малко от 1110 евро, също могат да поискат допълнително социално обезщетение и тогава то се счита за минимален размер.

Според данни от миналата година средната пенсия в Австрия е около 1800 евро за двойки и 1200 евро за необвързани.

Стойност на пенсията

За да се определи стойността на вашата австрийска пенсия, референтната стойност (от 1058) се умножава по определен процент въз основа на броя месеци, през които сте плащали пенсионни вноски.

Процентът в средата на миналата година, се изчислява с помощта на системата от нарастващи точки. На практика за всяка година, в която сте плащали вноски, получавате увеличение от 1,78 точки. Например, ако сте плащали вноски повече от 45 години, точките в този случай могат да възлизат на над 80 процента над референтната пенсия.

Например чистачка в Австрия, след пълен трудов стаж, може да разчита на пенсия от поне 1340 евро, пише Kurir.

Между другото, в Австрия има няколко вида пенсии. Коридорната пенсия е най-често използваният вид ранно пенсиониране в Австрия. Тя може да се поиска най-рано след 62-годишна възраст, а пенсионирането е възможно, ако е изпълнен съответният минимален брой осигурителни месеци (480 осигурителни месеца или 40 осигурителни години).

Това е валидно за мъжете, докато за жените ще бъде актуално едва от 2028 г., тъй като дотогава ще е възможно пенсионирането преди 62-годишна възраст.

Пенсия за упорит труд

Този вид пенсия се прилага за осигурени лица, които са работили дълго време в особено трудни психически и физически условия. Пенсията за усилен труд може да бъде заявена най-рано след навършване на 60-годишна възраст, ако са придобити най-малко 540 месеца осигурителен стаж (45 години), като през последните 240 календарни месеца (20 години) преди ключовата дата са били натрупани най-малко 120 месеца усилен труд (10 години).

Частична пенсия

С този модел осигурените лица, които имат право на коридорна пенсия и са навършили 62 години, могат да продължат да участват в трудовия живот, докато достигнат стандартната възрастова граница за ползване на пенсии, и същевременно да прекарват повече свободно време.

Предимствата на частичната пенсия са, че тя позволява седмично намаляване на работното време с 40 до 60 процента. А това на практика означава, че ако някой работи 50 процента с частична пенсия, той има право на 75 процента от заплатата си. Въпреки това, осигурителните вноски ще продължат да се плащат в размер на 100 процента от предишната заплата.

Късно пенсиониране в Австрия

Като допълнителна подкрепа за по-дълъг престой в трудовия живот, участието на служителя и работодателя в осигурителната вноска за пенсионно осигуряване се намалява наполовина във фазата на бонусите, което увеличава месечния нетен доход от труд. Въпреки това, пълните осигурителни основи все още се използват за кредитиране на пенсионната сметка при последващото изчисляване на пенсията.

Ако пенсията за старост се поиска едва след достигане на стандартната пенсионна възраст, въпреки че е завършен периодът на изчакване или минималният осигурителен стаж, обезщетението за месеците на по-късно искане се увеличава с 4,2 процента годишно. Фазата на бонусите се одобрява за максимум три години.

Например, ако човек се пенсионира на 61-годишна възраст с размер на пенсията от 1050 евро, чрез допълнителни пенсионни вноски за 3 години, тази цифра би се увеличила със 120 или 150 евро, така че пенсията на 64-годишна възраст би била 1320 евро.

Загуба на пенсия

Дори ако са изпълнени всички посочени условия за пенсиониране, изплащането на всички видове предсрочно пенсиониране може да бъде спряно по няколко причини:

Ако доходът от трудова дейност е над прага на пределния доход от 500,91 евро (2023 г.)

Ако има задължително осигуряване в пенсионното осигуряване

Ако получателят на пенсия самостоятелно управлява селскостопански бизнес, чиято прогнозна стойност надвишава 2400,00 евро

Ако има месечно плащане от публичния мандат, което надвишава лимита от 4837,56 евро.

