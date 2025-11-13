BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Курсът на долара за 13 ноември 2025 г.

Курсът на долара за 13 ноември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1.68956 лева

Еврото се котира за 1,1587 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1576 долара за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

