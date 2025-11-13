Курсът на долара за 13 ноември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1.68956 лева.

Еврото се котира за 1,1587 долара или с 0,02 на сто под нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1576 долара за едно евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN