Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Курсът на долара за 13 януари 2025 г.
Единната европейска валута се разменя за 1,1665 долара или колкото в края на вчерашната търговия.
Европейската централа банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1692 долара спрямо 1,1642 долара в петък.
