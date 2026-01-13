Курсът на долара за 13 януари 2025 г.

Единната европейска валута се разменя за 1,1665 долара или колкото в края на вчерашната търговия.

Европейската централа банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1692 долара спрямо 1,1642 долара в петък.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN