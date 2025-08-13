Курсът на долара за 13 август 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава 1,68519 лева.

Единната валута се търгува за 1,1683 долара за едно евро към 09:26 часа българско време, или с 0,1 на сто над равнището на затваряне от снощи.

