БГ Бизнес Курсът на долара за 13 август 2025 г.

Курсът на долара за 13 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава 1,68519 лева.

Единната валута се търгува за 1,1683 долара за едно евро към 09:26 часа българско време, или с 0,1 на сто над равнището на затваряне от снощи. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

