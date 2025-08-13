Курсът на долара за 13 август 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ford изтегля над 103 хил. пикапа заради дефект
Това техническо нарушение компрометира цялостната безопасност на превозните средства
Към днешна дата доларът се продава 1,68519 лева.
Единната валута се търгува за 1,1683 долара за едно евро към 09:26 часа българско време, или с 0,1 на сто над равнището на затваряне от снощи.
Туристите, които отсядат във вили без присъствие на домакин, трябва да бъдат особено внимателни и подготвени
Очаква през следващите 5 до 10 години цената на среброто да достигне 300 долара за унция