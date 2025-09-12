1 USD
1.6738 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$115,512.0
Последвайте ни
1 USD
1.6738 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$115,512.0
БГ Бизнес Курсът на долара за 12 септември 2025 г.

Курсът на долара за 12 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Доларът към днешна дата се продава за 1.6738 лева.

Еврото се котира за 1,1728 долара към 09:20 часа българско време, което е спад с 0,09 на сто спрямо вчерашното затваряние.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1685 долара за евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата