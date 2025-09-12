Курсът на долара за 12 септември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Отпускат близо 50 млн. лв. в подкрепа на ВиК сектора
Средствата са осигурени от Фонд на фондовете (ФнФ) и Фонд ФЛАГ
Доларът към днешна дата се продава за 1.6738 лева.
Еврото се котира за 1,1728 долара към 09:20 часа българско време, което е спад с 0,09 на сто спрямо вчерашното затваряние.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1685 долара за евро.
Какво означава понятието "шринкфлация" ?
Подписаният договор за кредит е с лихвен процент под 2% на годишна база