Курсът на долара за 12 септември 2025 г.

Доларът към днешна дата се продава за 1.6738 лева.

Еврото се котира за 1,1728 долара към 09:20 часа българско време, което е спад с 0,09 на сто спрямо вчерашното затваряние.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1685 долара за евро.

