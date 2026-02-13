BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 13 февруари 2026 г.

Курсът на долара за 13 февруари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Единната валута се разменя за 1,1849 долара към 09:48 часа българско време, или с 0,2 на сто под равнището при затварянето на търговията вчера. Спрямо японската йена еврото поскъпва с 0,3 на сто до 181,95 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,06 на сто до 0,9136 франка за едно евро. 

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1874 долара за едно евро.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

